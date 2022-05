Un tribunal ucrainean a decis arestarea fostului preşedinte Viktor Ianukovici. Este suspectat de trafic de migranţi

20:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus extinderea legii marțiale în țară aproape până la sfârșitul lunii august. Documentul a fost înregistrat pe 18 mai pe site-ul Radei Supreme. Potrivit notei explicative, Zelenski propune prelungirea termenilor legii marțiale în Ucraina și a mobilizării generale cu încă 90 de zile, începând cu 25 mai. Amintim că legea […]