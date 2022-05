Media Azi: Jurnaliștii pot fi sancționați în unele cazuri, atunci când ilustrează materialele cu panglica Sf. Gheorghe

18:00

Președinta legislativului european Roberta Metsola a menționat, în timpul conferinței de presă susținute alături de președinta R. Moldova Maia Sandu, că va continua să susțină aspirația țării noastre privind aderarea la UE. „Moldova își are locul în familia europeană. Fiecare cale e diferită, există un parcurs individual, însă priviți spre noi cu un scop, e […]