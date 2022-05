Maia Sandu, întrevedere cu Emmanuel Macron: Avem o agendă dinamică pe plan bilateral pe care dorim să o valorificăm pe deplin

12:30

Ministerul rus al apărării a transmis joi că 1.730 de luptători ucraineni de la Azovstal s-au predat, începând de luni, informează Hot News. Dintre aceștia 771 s-au predat în ultimele 24 de ore, a mai transmis ministerul, pe platforma Telegram. 80 erau răniți, iar cei care aveau nevoie de îngrijiri au primit asistență medicală în unitățile spitalicești din Novoazovsk și Donețk. • Another video from #Azovstal pic.twitter.com/F2EWmX4nHG — Tony (@Cyberspec1) May 19, 2022 Comitetului Intern...