Un nor de fum din zona Cernobîl se deplasează către sud-vestul Ucrainei și nordul Mării Negre

Aurescu, la New York: Este nevoie de un efort comun pentru transportul cerealelor din Ucraina şi apărarea de mine în derivă Ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministerială „Apel la acţiune pentru securitatea alimentară globală” („Global Food Security Call to Action”), context în care a declarat că, în contextul conflictului din Ucraina, „capitalizarea potenţialului portului Constanţa la Marea Neagră are relevanţă strategică”. Reuniunea...