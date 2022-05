A fost numit un nou membru al Curții de Conturi

09:00

Un regizor, producător și mogul media ucrainean, Alexander Rodnianski, lucrează la un serial tv care va prezenta ascensiunea lui Vladimir Putin de la un mărunt ofițer KGB la președintele Rusiei, scrie The Moscow Times. Serialul are la bază cartea „Toți oamenii de la Kremlin” a cunoscutului jurnalist rus Mihail Zigar și va fi un fel de „House of Cards” rusesc, a precizat regizorul.