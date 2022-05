Irina Lozovan: Pentru salarii nu-s bani, dar pentru armament – sunt

12:30

Bogdan Țîrdea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova: ”Această guvernare are bani pentru ai săi, cei dragi, dar pentru oameni – nu! Această guvernare nu are bani pentru pensionari, dar pentru arme – are. Pentru majorarea cu 40% a salariilor medicilor nu există bani, dar pentru salariile celor din aparatul președintelui – sunt. Pentru alimentația copiilor cu 16 lei pe zi nu sunt bani, dar câte 25 de dolari pe zi pentru refugiați – sunt. Сообщение Bogdan Țîrdea: Guvernarea are grijă doar de ai săi, dar de oameni nu le pasă появились сначала на Accent.