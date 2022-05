Horoscop zilnic – 19 mai 2022

05:30

Polenul crud este reprezentat de boabele recoltate de albine din polenul plantelor melifere, amestecate cu miere, ceară și alte substanțe ale stupului. El este, de fapt, hrana pregătită pentru colonia The post Aacest produs are acțiune antiinflamatoare și stimulează funcția hepatică first appeared on NEXTA. The post Aacest produs are acțiune antiinflamatoare și stimulează funcția hepatică appeared first on NEXTA.