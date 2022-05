R. Moldova a împrumutat 300 de milioane de euro de la BERD pentru achiziționarea și stocarea gazelor naturale

16:30

Peste o sută de reprezentanți ai companiilor economice de pe ambele maluri ale Prutului participă astăzi la Forumul Economic România - Republica Moldova care are loc la Chișinău. Evenimentul se desfășoară în premieră și are scopul de a aduce împreună investitorii din România și R. Moldova și a crea noi parteneriate, potrivit Radio Chișinău. România reprezintă principalul partener comercial al R. Moldova cu un volum al schimburilor comerciale de peste 1,6 miliarde de dolari. Peste 1.500 de investitori din România sunt prezenți pe piața din R. Moldova, a declarat în cadrul deschiderii evenimentului ministrul Economiei, Sergiu Gaibu. „România a fost mereu alături de noi în timpuri grele și a fost mai mult decât un partener economic. Noi am soluționat o serie de probleme. A fost o asistență importantă în ceea ce privește reparația infrastructurii la nivel regional, a școlilor, pe partea de cultură, dar și din punct de vedere economic. Acum este critic, în aceste modificări de lanțuri logistice, să facem investiții suplimentare în hub-uri de logistică, în capacitate de transport din Rep. Moldova către România", a subliniat ministrul de la Chișinău. Potrivit ministrului Sergiu Gaibu, România este al doilea investitor în R. Moldova cu un volum al capitalului direct investit în valoare de peste șase miliarde de lei. „România a continuat să fie principalul partener comercial al Rep. Moldova atât la import cât și la export. Astfel la sfârșitul anului 2021 volumul schimburilor comerciale bilaterale a fost de peste 2,4 miliarde de dolari iar în primele luni ale acestui an s-a atins cifra de aproape 500 de milioane de dolari", a adăugat Marius Toth, Însărcinat cu afaceri a.i, în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova. La eveniment a participat și Secretarul de Stat în cadrul Departamentului pentru Relația cu Rep. Moldova, Adrian Dupu. Acesta este primul forum economic România- Republica Moldova organizat de către Asociația Investitorilor din România.