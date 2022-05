Zelenski extinde legea marțială în Ucraina pentru 90 de zile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat miercuri Parlamentului un proiect de lege care vizează prelungirea legii marțiale pentru 90 de zile, potrivit Nexta și Kyiv Independent, citate de HotNews. President of #Ukraine Volodymyr Zelenskyy submitted to the Verkhovna Rada bills on the extension of martial law and mobilization. pic.twitter.com/4TrIbi1G1c — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022 Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie, când președintele rus Vladimir Putin a lansat ceea c...

