Guvernul a votat: R.Moldova are ambasadori noi în SUA, Belgia, Grecia și Austria

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţi că a avut o conversaţie "lungă şi semnificativă" la telefon cu preşedintele francez Emmanuel Macron despre războiul din Ucraina, informează Reuters. • "Am discutat despre cursul ostilităţilor, despre operaţiunea pentru salvarea militarilor din (combinatul siderurgic) Azovstal şi despre viziunea perspectivelor din procesul de negociere. Am pus problema alimentării cu combustibil a Ucrainei", a scris Zelenski pe Twitter."Noi am discutat, d...