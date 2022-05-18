DIRECTORUL DE LA „SPAŢII VERZI” VA FI DEMIS DUPĂ TRAGEDIA DIN PARCUL „ALUNELUL”
Infotag, 18 mai 2022 10:30
DIRECTORUL DE LA „SPAŢII VERZI” VA FI DEMIS DUPĂ TRAGEDIA DIN PARCUL „ALUNELUL”
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DIRECTORUL DE LA „SPAŢII VERZI” VA FI DEMIS DUPĂ TRAGEDIA DIN PARCUL „ALUNELUL”
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ÎN UNISON DE LA EUROVISION! FORMAȚIA „ZDOB ȘI ZDUB” ȘI FRAȚII ADVAHOV AU REVENIT ACASĂ DE LA TORINO # Infotag
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(VIDEO) ANTREPRENORUL DUMITRU CARAMAN – DE LA O RĂSADNIȚĂ DE CÂȚIVA METRI, LA 30 DE ARI DE SERE MODERNE # Infotag
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ZDOB ȘI ZDUB ȘI FRAȚII ADVAHOV DORESC SĂ LANSEZE UN ALBUM COMUN
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DEZECHILIBRUL DINTRE OFERTA ȘI CEREREA DE VALUTĂ PROVOACĂ DEPRECIEREA LENTĂ, DAR CONTINUĂ A LEULUI MOLDOVENESC – OPINIA DEALERILOR # Infotag
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MISIUNILE DIPLOMATICE STRĂINE S-AU PRONUNŢAT ÎN FAVOAREA PROTEJĂRII DREPTURILOR MINORITĂȚILOR SEXUALE DIN MOLDOVA # Infotag
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PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL LUNII MAI, ÎN MOLDOVA S-AU PRODUS 684 DE INCENDII ÎN CARE AU MURIT 62 DE OAMENI # Infotag
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PREȘEDINTELE MOLDOVEI VA VORBI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI VA AVEA O SERIE DE ÎNTÂLNIRI LA BRUXELLES ȘI LA PARIS # Infotag
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AGENȚIA SERVICII PUBLICE VA ECONOMISI 350 MILIOANE LEI PE BLANCHETELE PENTRU DOCUMENTE
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ACORDAREA ÎN LEASING A MIJLOACELOR FIXE A CRESCUT ÎN 2021 CU 22%, PÂNĂ LA 1,7 MILIARDE LEI # Infotag
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FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE MOLDOVA 2022 ȘI-A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII
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AFACERILE MICI CRESC ÎMPREUNĂ CU MAIB
13 mai 2022
16:30
ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE # Infotag
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16:00
DELEGAȚIA UE ÎI INVITĂ PE LOCUITORII ȘI OASPEŢII MOLDOVEI SĂ SĂRBĂTOREASCĂ ZIUA EUROPEI ÎN „ORĂŞELUL EUROPEAN” # Infotag
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RATA MEDIE A INFLAŢIEI ÎN MOLDOVA VA FI DE 27,3% ÎN ANUL 2022 - PROGNOZA BĂNCII NAŢIONALE
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ORGANELE LEGII AU ÎNREGISTRAT DOI NOI TENTATIVE DE ACTE TERORISTE ÎN TRANSNISTRIA
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FMI A APROBAT MAJORAREA FINANȚĂRII PENTRU MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI ACTUAL
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ȘEFUL MAEIE CONSIDERĂ CĂ RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL COMISIEI EUROPENE SUNT O ETAPĂ IMPORTANTĂ A INTEGRĂRII MOLDOVEI ÎN UE # Infotag
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12 mai 2022
16:30
PREȚUL BENZINEI A DEPĂȘIT PENTRU PRIMA DATĂ 29 DE LEI PE LITRU ÎN MOLDOVA
16:30
VICEPREMIER: PREȚUL MEDIU DE ACHIZIŢIE AL ENERGIEI ELECTRICE ÎN LUNA MAI VA FI DE 66,7 USD, DAR NU SE VA RĂSFRÂNGE ASUPRA TARIFULUI # Infotag
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SUA NU VĂD DOVEZI CĂ RUSIA PREGĂTEȘTE O INVAZIE ÎN MOLDOVA - AMBASADORUL KENT LOGSDON
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CU POFTĂ DE... ACASĂ – O NOUĂ SUPEROFERTĂ LA CREDITULIMOBILIAR DE LA VICTORIABANK
15:00
CREEAZĂ-ȚI O AFACERE PROSPERĂ ȘI APELEAZĂ LA PROFESIONIȘTI PENTRU SERVICII DE CONTABILITATE # Infotag
CREEAZĂ-ȚI O AFACERE PROSPERĂ ȘI APELEAZĂ LA PROFESIONIȘTI PENTRU SERVICII DE CONTABILITATE
14:30
ÎN MOLDOVA, JUMĂTATE DINTRE DOSARELE DE CORUPȚIE AU FOST ÎNCHISE ÎN 2021 PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DIN CAUZA EXPIRĂRII TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE # Infotag
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PREȚURILE DIN MOLDOVA AU CRESCUT CU 5,56% ÎN APRILIE
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MOLDOVA A PLĂTIT ÎN PROPORŢIE DE 97,8% PENTRU GAZUL RUSESC CONSUMAT ÎN PRIMUL TRIMESTRU
10:30
COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU POLITICA EXTERNĂ A APROBAT CANDIDAȚII LA FUNCŢIILE DE AMBASADOR AL RM ÎN AUSTRIA, BELGIA, GRECIA ȘI SUA # Infotag
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11 mai 2022
17:00
ÎN CHIŞINĂU A FOST GĂSITĂ CEA MAI VECHE CLĂDIRE DIN ORAȘ, CU O VECHIME DE 230 DE ANI
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BERD A REDUS PROGNOZA DE CREȘTERE A PIB-ULUI MOLDOVEI ÎN 2022 DE LA 2% LA 1%
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REPREZENTANȚII MOLDOVEI AU AJUNS ÎN FINALA „EUROVISION 2022”
13:30
SCRIITORUL, JURNALISTUL ŞI ECONOMISTUL SERGHEI EVSTRATIEV ŞI-A SĂRBĂTORIT CEA DE-A 85-A ANIVERSARE # Infotag
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MAIB DĂ STARTUL NOULUI STIL DE LUCRU - AGILE WOW
10 mai 2022
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ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENTUL MOLDOVEI AR ACCEDE ACELEAŞI PARTIDE, DAR ACTUALA GUVERNARE AR PIERDE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ – SONDAJ # Infotag
ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENTUL MOLDOVEI AR ACCEDE ACELEAŞI PARTIDE, DAR ACTUALA GUVERNARE AR PIERDE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ – SONDAJ
14:30
MINISTRUL ECONOMIEI, SERGIU GAIBU, REPREZINTĂ MOLDOVA LA ADUNAREA CONSILIULUI GUVERNATORILOR BERD # Infotag
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14:30
LA EVENIMENTELE DEDICATE ZILEI VICTORIEI AU PARTICIPAT 37.000 DE PERSOANE ÎN 50 DE LOCALITĂŢI - INSPECTORATUL DE POLIȚIE # Infotag
LA EVENIMENTELE DEDICATE ZILEI VICTORIEI AU PARTICIPAT 37.000 DE PERSOANE ÎN 50 DE LOCALITĂŢI - INSPECTORATUL DE POLIȚIE
14:30
CHIȘINĂUL CONTEAZĂ PE SPRIJINUL ONU ÎN RETRAGEREA TRUPELOR RUSE ȘI REGLEMENTAREA PAŞNICĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN - PRIM-MINISTRU # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA PATRONA DOUĂ PROIECTE CU ROMÂNIA
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MAIB – DE 31 DE ANI BANCA OAMENILOR BUNI!
9 mai 2022
14:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU N-A PARTICIPAT LA EVENIMENTELE DE ZIUA VICTORIEI DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE - SERVICIUL DE PRESĂ PREZIDENŢIAL # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU N-A PARTICIPAT LA EVENIMENTELE DE ZIUA VICTORIEI DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE - SERVICIUL DE PRESĂ PREZIDENŢIAL
14:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRUL AU DEPUS FLORI LA MEMORIALUL GLORIEI MILITARE # Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRUL AU DEPUS FLORI LA MEMORIALUL GLORIEI MILITARE
6 mai 2022
16:30
SECRETARUL GENERAL ONU VA EFECTUA O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA PE 9 ŞI 10 MAI
16:00
POLIȚIA I-A ÎNDEMNAT PE CETĂȚENI SĂ FIE RESPONSABILI ȘI SĂ RESPECTE LEGEA PE 9 MAI
13:30
ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SATUL EUROPEAN” AR PUTEA FI REALIZATE PESTE 700 DE PROIECTE, ÎN VALOARE TOTALĂ DE 2,8 MILIARDE LEI # Infotag
ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SATUL EUROPEAN” AR PUTEA FI REALIZATE PESTE 700 DE PROIECTE, ÎN VALOARE TOTALĂ DE 2,8 MILIARDE LEI
13:30
COMISIA EUROPEANĂ ÎI VA ALOCA MOLDOVEI ALTE 52 MILIOANE EURO PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI DUPĂ PANDEMIE ȘI RĂZBOIUL DIN UCRAINA # Infotag
COMISIA EUROPEANĂ ÎI VA ALOCA MOLDOVEI ALTE 52 MILIOANE EURO PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI DUPĂ PANDEMIE ȘI RĂZBOIUL DIN UCRAINA
10:30
PENTRU A PATRA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2022, BANCA NAȚIONALĂ A MAJORAT RATA DE BAZĂ CU TREI PUNCTE – PÂNĂ LA 15,5% # Infotag
PENTRU A PATRA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2022, BANCA NAȚIONALĂ A MAJORAT RATA DE BAZĂ CU TREI PUNCTE – PÂNĂ LA 15,5%
5 mai 2022
16:30
INSTANŢA A SUSPENDAT DECIZIA ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI PRIVIND PERMITEREA UTILIZĂRII PANGLICII SF. GHEORGHE ÎN AUTONOMIE # Infotag
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16:30
VICEPREŞEDINTE AL PLATFORMEI DA: FORȚELE PRO-RUSE POT ÎNCERCA SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA PE 9 MAI # Infotag
VICEPREŞEDINTE AL PLATFORMEI DA: FORȚELE PRO-RUSE POT ÎNCERCA SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA PE 9 MAI
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