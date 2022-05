Reprezentanți ai unor delegații pe lângă OSCE, la Biroul pentru Reintegrare

12:50

Igor Grosu, unicul candidat la șefia Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – președinte interimar al formațiunii, în cadrul Congresului III, care se desfășoară astăzi, a precizat că în prezent partidul numără circa 14 000 de membri și 34 de organizații teritoriale, informează CURENTUL. „Timp de 6 ani am luptat, am unit societatea, am învățat din greșeli, […]