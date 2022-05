Igor Grosu: Nu suntem mulțumiți de rapiditatea cu care acționează ONU

13:30

Într-o singură săptămână benzina cu cifra octanică s-a scumpit cu un leu. Pentru 12 mai ANRE a stabilit un plafon de 28,95 lei per litru, cu 17 bani în creștere față de ziua de miercuri. Și prețul la motorină este în creștere, pentru joi fiind stabilit plafonul de 27,84 lei...