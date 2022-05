„Colonelul” Putin – este dictatorul rus implicat în deciziile strategice privind invazia Ucrainei?

19:30

Fondatorul bursei de criptomonede FTX a spus că Bitcoin nu are viitor ca rețea de plăți și a criticat moneda digitală pentru ineficiența sa și costurile mari de mediu, potrivit Financial Times. O alternativă la sistem se numește rețeaua „proof of stake", unde participanții pot cumpăra jetoane care le permite să se alăture rețelei.