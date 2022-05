Președintele Parlamentului de la Chișinău, detalii despre o posibilă ieșire a R. Moldova din CSI

12:20

Reprezentanții României și Republicii Moldova la concursul Eurovision 2022 - WRS, cu piesa „Llamame” și Zdob și Zdub și Frații Advahov, cu piesa „Trenulețul”, s-au calificat în finala competiției muzicale, care va avea loc sâmbătă, la Torino, în Italia. Republica Moldova a concurat marți, iar România joi seară, în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2022, numărându-se apoi printre statele votate să meargă mai departe în marea finală. Doar zece dintre concurenții din fiecare semifinală merg mai departe în finală. Marți seară au fost calificate Ucraina, Elveția, Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Portugalia, Islanda, Grecia, Norvegia și Armenia, iar joi seară s-au calificat concurenții din Belgia, Cehia, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia, România și Serbia. Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – sunt calificate direct în finală. Eurovision Song Contest 2022 are loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie, potrivit TVR.ro Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite. Articolul România și Republica Moldova, împreună în finala Eurovision apare prima dată în InfoPrut.