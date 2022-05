"Cristianinho" nu îi calcă pe urme tatălui său doar la fotbal! Fiul lui Cristiano Ronaldo impresionează și cu fizicul său

09:20

Oraşul New York se confruntă cu un nou val de COVID-19 Autorităţile oraşului american New York au cerut luni populaţiei să revină la purtarea măştii în toate spaţiile publice interioare şi au anunţat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a încerca să stăpânească noul val de COVID-19, relatează EFE și Agerpres. Recenta nouă creştere a numărului cazurilor de COVID-19 au adus New York-ul aproape de intrarea în nivelul ridicat de alertă, care este declarat atunci când sunt atinse anumite pr...