Lucruri curioase despre anatomia bărbaților

Hashimoto este o boală autoimună inflamatorie cronică a glandei tiroide. Vă prezentăm mai jos modele de alimentație care pot fi de ajutor în această boală. Regimul alimentar potrivit în tiroidita Hashimoto Tiroida joacă un rol extrem de important în aproape toate procesele organismului. Aceasta controlează viteza metabolismului, reglează echilibrul hormonal și are grijă de temperatura corectă a corpului. Dacă glanda tiroidă este afectată - așa cum se întâmplă în cazul tiroiditei Hashimoto - întregul sistem al organismului este dezechilibrat și apare o mare varietate de simptome, precum căderea părului, pielea uscată, obezitatea, constipația, sensibilitatea la frig, depresia, schimbări de dispoziție, transpirație, slăbiciune, oboseală și multe altele. Efectele cauzate de Hashimoto sunt adesea atât de grave încât cei afectați pot întâmpina dificultăți în viața de zi cu zi. Pentru că dieta poate avea un impact enorm asupra afecțiunii Hashimoto și a evoluției acesteia, vă prezentăm următoarele diete care pot avea un efect benefic. Între timp, am primit și numeroase destăinuiri de la persoane care au suferit de Hashimoto care, grație măsurilor complexe, inclusiv alimentația corectă, au reușit să depășească sau să să scape de boală. Nu se poate spune că în cazul afecțiunii Hashimoto aceasta este „incurabilă” sau „necesită administrarea hormonilor pe viață”, așa cum susțin mulți medici. Ce fel de tipuri de alimentație sunt potrivite în afecțiunea Hashimoto Nu există vreun mod de alimentație care ar putea ajuta, în mod egal, fiecare pacient cu Hashimoto. Este important să se găsească alimentația potrivită pentru fiecare persoană. Deoarece într-un caz glutenul influențează boala, într-un alt caz acestea pot fi cerealele, în al treilea caz este proteina din lapte, care nu este tolerată și agravează boala, în al patrulea caz pot fi carbohidrații cu indicele glicemic ridicat, care duc la agravarea simptomelor, în al cincilea caz lipsa de substanțe vitale din cauza consumului insuficient de fructe și legume și în al șaselea caz ar putea fi totul ce e menționat mai sus. Așadar – ideal ar fi ca împreună cu medicul, medicul naturist sau nutriționistul – să fie găsită o dietă care să țină cont, în mod optim, de nevoile și intoleranțele fiecărui pacient în parte. Următoarele diete sau combinații ale acestora pot fi testate. Întotdeauna recomandăm ca fiecare dintre aceste moduri de alimentație să fie sănătoasă și suplimentată cu multe fructe și legume: Dieta fără gluten Dieta fără cereale Dieta fără zahar Dieta Glyx (dieta cu alimente care au un indice glicemic scăzut) Dieta Paleo, în special potrivită pentru bolile autoimune Dieta fără lactate 1. Dieta fără gluten Multe persoane cu Hashimoto suferă și de intoleranță alimentară, în special intoleranță la gluten. Oficial se spune că numai persoanele cu o boală celiacă dovedită ar trebui să evite glutenul. În realitate însă, pe lângă boala celiacă, există și alte forme de intoleranță la gluten care, din păcate, sunt adesea ignorate, de exemplu, sensibilitatea la gluten fără a suferi de vreo boală celiacă. Dacă un bolnav de Hashimoto suferă de această formă de intoleranță și este nu poate să urmeze o dietă fără gluten, atunci recuperarea lui va stagna! Glutenul face parte din proteinele din cereale. Cu o dietă potrivită, se vor evita cerealele care conțin gluten (și produsele făcute din acestea, cum ar fi pâinea, produsele de patiserie și pastele), precum grâul, spelta, secara, orzul, grâul oriental, alacul, ovăzul, etc. Toate celelalte grupe de alimente pot fi consumate, inclusiv cerealele fără gluten (porumb, orez, mei) și pseudo-cerealele (quinoa, hrișcă, amarant). Într-un studiu efectuat pe 2.232 de pacienți cu Hashimoto, s-a constatat că 76% credeau că au o sensibilitate la gluten, care se manifesta prin constipație, diaree, gaze, greață, vomă, dureri de cap, oboseală și alte simptome. Multe dintre aceste simptome sunt, de asemenea, cauzate de Hashimoto. Citește și: Cancerul glandei tiroide, cât de des se întâlnește cum poate fi prevenit Totuși, odată ce acești oameni au început să urmeze o dietă fără gluten, starea a 88% din acest grup de persoane s-a îmbunătățit. Problemele lor digestive s-au ameliorat, nivelul de energie a crescut, au reușit brusc să slăbească și s-a îmbunătățit și starea de spirit. Studiul a fost efectuat de Dr. Izabella Wentz, o farmacistă care a contractat boala Hashimoto în 2009. Ea și-a îndreptat apoi atenția spre influența dietei asupra bolii sale și a ajutat mulți alți bolnavi să-și amelioreze boala. Wentz este, de asemenea, autoarea bestsellerului american „Protocol terapeutic pentru tiroidita Hashimoto”. Dacă există o îmbunătățire cu dieta fără gluten, puteți testa dacă doar grâul este cel care cauzează probleme în anumite cazuri, adică dacă puteți mânca chiar și alte cereale care conțin gluten (speltă, secară, ovăz etc.). Pentru că este știut că în grâu există și alte substanțe problematice și că nu întotdeauna glutenul este cel care duce la intoleranțe aici. Deoarece, o dietă pur fără grâu nu este la fel de complexă ca o dietă fără gluten, merită să o încerci. 2. Dieta fără cereale Cu toate acestea, unele persoane cu boli inflamatorii cronice se descurcă mai bine urmând o dietă care exclude toate cerealele, inclusiv cele fără gluten și pseudo-cerealele. Deci, dacă nu simți nicio îmbunătățire după ce urmați o dietă fără gluten, puteți să o încercați pe aceasta fără cereale. Totuși, de multe ori doar excesul de cereale consumat este cel care, adesea, provoacă probleme. În special în cazul alimentelor fără gluten, meniul este, deseori, format în mare parte din pâine fără gluten, produse de patiserie fără gluten, paste și orez fără gluten, mămăligă și quinoa, în loc să se bazeze mai mult pe legume, fructe și salate. Prin urmare, cantitățile mici de pseudo-cereale nu reprezintă o problemă în multe cazuri, ci mai degrabă cerealele sunt. Deoarece cerealele sunt adesea o sursă importantă de seleniu, iar cei care suferă, în special, de Hashimoto sunt dependenți de consumul semnificativ cu seleniu (persoanele suferă adesea de deficit de seleniu sau reacționează la suplimentele de seleniu prin ameliorarea simptomelor, deoarece seleniul poate reduce cantitatea de anticorpi). În orice caz, trebuie să administrați suplimente alimentare (doza obișnuită este de 200 µg), o mare parte din pacienții cu Hashimoto fac acest lucru. Cu toate acestea, există și alte alimenta care prezintă surse de seleniu, cum ar fi nucile braziliene, care au de departe cel mai mare conținut de seleniu dintre toate alimentele. Doar 15 până la 20 g de nuci braziliene ar putea fi suficiente pentru a furniza cele 200 µg de seleniu necesare. „Ar putea” deoarece conținutul real de seleniu - așa cum este de obicei în cazul alimentelor naturale - poate varia mereu. 3. Dieta fără zahar Zahărul are un impact uriaș asupra sănătății. Studiile arată că o dietă fără zahăr poate avea un impact semnificativ, mai ales în cazul afecțiunii Hashimoto. Iată doar unul dintre multele exemple: „Din cauza bolii mele autoimune Hashimoto, mi-am schimbat dieta și am omis din start zahărul. Diferența a fost incredibilă, da, până la urmă, excluderea zahărului a avut cel mai mare impact asupra bolii mele, un impact mai mare decât orice medicament sau alte remedii pe care le-am încercat (și am încercat TOTUL!). Acum - după trei ani – mă simt bine, iau doar cea mai mică doză posibilă de tiroxină, nivelul hormonal este mare și cel al anticorpilor este egal cu zero,” susține doctorul Wentz. De asemenea, Wentz scrie pe pagina sa că nivelul sănătos al zahărului din sânge ar trebui să fie unul dintre cele mai importante obiective pentru pacienții cu Hashimoto. Ea spune că: „După ce nivelul de zahăr din sânge mi s-a reglat, am simțit o diferență uriașă în starea mea, anxietatea s-a ameliorat și nivelul de anticorpi mi-a scăzut.” Ea subliniază că mulți terapeuți avertizează despre fluctuațiile glicemiei. A mânca zahăr este ca și cum ai turna ulei peste „focul Hashimoto”. Zahărul poate provoca o boală autoimună sau poate împiedica ameliorarea acesteia în mai multe moduri: Consumul de zahăr duce inițial la fluctuațiile de zahăr din sânge. Per total, acestea facilitează tendința organismului la inflamație, ceea ce nu este benefic, mai ales în cazul bolilor inflamatorii cronice precum Hashimoto. În intestin, zahărul facilitează tulburările florei intestinale, care, la rândul lor, pot duce la procese inflamatorii la nivelul mucoasei intestinale și la sindromul de intestin permeabil - iar aceasta este considerată o cale spre dezvoltarea bolilor autoimune. Dacă glicemia continuă să crească după consumul de zahăr, atunci întotdeauna există o creștere bruscă a nivelului de insulină, ceea ce duce la rezistența la insulină pe termen lung. Aceste creșteri repetate ale insulinei, cresc nivelurile de anticorpi în cazul afecțiunii Hashimoto, accelerând astfel distrugerea tiroidei. 4. Dieta Glyx Nu doar zahărul în formă pură sau ca îndulcitor în prăjituri, dulciuri și produse de patiserie creează consecințele descrise mai sus. Alte alimente care ridică nivelul zahărului din sânge și provoacă fluctuații ale zahărului din sânge ar putea reprezenta, de asemenea, un risc pentru boala Hashimoto. Prin urmare, așa-numita dietă Glyx, care practic nu este altceva decât o dietă sănătoasă făcută din alimente proaspete bogate în substanțe vitale, este un mod de alimentație foarte recomandat în cazul celor care au Hashimoto. „Glyx” înseamnă indicele glicemic (IG), o valoare care indică cât de mult afectează un aliment nivelul zahărului din sânge. Cu toate acestea, deoarece aceasta se referă întotdeauna doar la 50 g de carbohidrați dintr-un aliment, în prezent se recomandă orientarea către nivelul glicemic (GL). Alimentele cu un nivel glicemic mare includ, în special, alimentele cu zahăr, produse din făină albă (pâine, paste, produse de patiserie, prăjituri etc.), orez alb, prăjituri din orez, dar și orz, griș, floricele de porumb (sărate), biscuiți etc. 5. Dieta Paleo Dieta Paleo imită modul de alimentație a strămoșilor noștri, din epoca de piatră, ceea ce înseamnă că mănânci așa cum îți imaginezi – dieta de altădată. Deoarece nu exista o industrie alimentară la acea vreme, alimentele procesate sunt evitate în dieta Paleo. Cerealele nu erau cultivate în epoca de piatră și nici vacile nu erau ținute. Cartofii erau disponibili doar în țara lor de origine din America de Sud, iar nucile și semințele apăreau doar toamna. Fasolea, lintea și alte leguminoase au fost, de asemenea, consumate în cantități mici și probabil nepregătite. Desigur, din dieta Paleo lipsesc uleiurile și grăsimile vegetale (uneori este permis avocado și uleiul de măsline), precum și cafeaua și băuturile alcoolice. Pentru că sunt eliminate atât de multe alimente, dieta Paleo se concentrează asupra cărnii (trebuie să fie săracă în grăsimi), peștelui (care la rândul său poate fi gras), legumelor și fructelor, deși acestea din urmă – așa cum le cunoaștem astăzi – de fapt, nu prea au existat în epoca de piatră. Deci meniul este extrem de limitat. Dacă doriți, puteți perfecționa și mai mult această formă de dietă (cu alte cuvinte, să o limitați mai mult), evitând, de asemenea, orice alimente despre care s-ar zice că sunt proinflamatorii și/sau ar provoca tulburări intestinale. Așadar, ouăle și legumele din familia Solanaceelor (roșii, vinete, ardei) sunt și ele eliminate din lista de alimente permise. Apoi la rândul tău, poți suplimenta dieta cu alimente fermentate, care atunci nu existau, în caz că vrei sa faci ceva bun pentru flora intestinală. Interesant este că, spre deosebire de ce se susține, carnea este, în general, considerată ca prietenoasă intestinului și nu proinflamatoare, potrivit dietei Paleo. Oricui îi place această formă de alimentație ar trebui, desigur, să o încerce. Este clar că duce doar la îmbunătățirea sănătății a unelor persoane cu Hashimoto, deoarece automat crește consumul de legume, și se exclude zahărul și făina albă, precum și multe produse foarte procesate. Dacă luați în considerare și aspectele ce țin de mediu și bunăstarea animalelor, o dietă Paleo este rareori o opțiune potrivită. 6. Dieta fără lactate Laptele nu este tolerat bine de mulți oameni. Lactoza (zahărul din lapte) poate prezenta, de asemenea, o problemă, ceea ce duce la probleme digestive acute la persoanele care au intoleranță la lactoză. În cazul bolilor autoimune, totuși, trebuie luată în considerare proteina din lapte. În cazul unei intoleranțe – asemănătoare cu cea la gluten – aceasta poate pune sistemul imunitar în alertă și poate declanșa procese autoimune. În cazul bolilor autoimune și inclusiv în cazul lui Hashimoto, merită deci să încerci o dietă fără lactate preț de câteva săptămâni, mai bine câteva luni. Problemele cronice ale articulațiilor și respiratorii sau durerile de cap dispar adesea dacă se evită produsele lactate. Nu există aproape nicio dovadă științifică pentru aceste conexiuni. Dacă vreți să așteptați, nu aveți decât s-o faceți. Alții încearcă în prealabil dieta fără lactate și – fără a se baza pe declarațiile științifice – sunt adesea răsplătiți cu o îmbunătățire a stării lor de bine. Sfaturi nutriționale generale în afecțiunea Hashimoto Indiferent de dieta aleasă, trebuie respectate întotdeauna următoarele reguli de bază: Alimentele de bază trebuie să fie legumele, salatele și fructele. Dieta trebuie să fie suplimentată cu surse de proteine ​​cu conținut scăzut de grăsimi (tofu, nuci, leguminoase) și surse de carbohidrați bogate în fibre (cereale integrale, pseudo-cereale). Grăsimile sănătoase se găsesc în avocado, nuci, semințe și ulei de alge marine bogat în acizi grași omega-3. Ierburile antiinflamatoare precum oregano, pătrunjelul, maghiranul etc. și mirodeniile precum ghimbirul, turmericul etc. trebuie consumate zilnic. Apa ar fi ideală ca băutura de bază, iar un ceai de plante sau sucurile din legume se pot consuma uneori. Având Hashimoto ar trebui să găsiți individual alimentația potrivită Lista dietelor de mai sus cu siguranță nu este completă. Se discută și alte moduri de alimentație, care ar putea fi de ajutor pentru afecțiunea Hashimoto în cazuri individuale, de exemplu, dieta FODMAP, o dietă care urmărește consumul scăzut de iod, dieta GAP și multe altele, astfel încât să poată fi găsită cu siguranță dieta potrivită pentru toți cei afectați. Cuvinte cheie: boala hashimoto tiroida boală autoimună Sursa foto: Zentrum-der-gesundheit.de Sursa: www.zentrum-der-gesundheit.de