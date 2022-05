Premier Energy a semnat contractul de procurare a energiei electrice cu S.A. ”Energocom”

10:40

Iarna care vine va fi una grea pentru Europa, deoarece prețul gazului ar putea crește de 3 ori și va ajunge la 3.500 de dolari pentru mia de metri cubi. Prognozele au fost făcute de compania norvegiană de cercetare Rystad Energy. Experții mai scriu că acest preț este de 6 ori mai mare, decât în [...] The post Rystad Energy: Europa va avea o iarnă grea, prețul la gaz ar putea crește până la 3500 dolari appeared first on politics.md.