Cum arată cursa pentru Balonul de Aur. Ultimele schimbări din clasament

VIDEO: Primii soldați răniți sunt evacuați de la Azovstal; Rusia anunță încetarea focului Primii soldați răniți sunt evacuați de la Azovstal luni seară, potrivit unor imagini publicate pe Twitter de site-ul de știri Tpyxa.net. Circa 12 autobuze cu soldați ucraineni răniți au plecat de la combinatul Azovstal luni seară, scrie Reuters, citând un martor de la fața locului. Nu este clar câți oameni se află în autobuze. Wounded Azov defender evacuated out of the Azovstal plant. pic.twitter.com/Jf3Kn6...