Ceasul Reginei Elisabeta a României a fost scos la licitație

06:50

Un incendiu declanşat accidental într-o clădire cu mai multe etaje din New Delhi, vineri, s-a soldat cu 27 de morţi, au anunţat serviciile de intervenţie indiene. Incendiul s-a declanşat, la primul etaj, într-un imobil comercial cu patru etaje din vestul New Delhi la sfârşitul după-amiezii. „Focul a fost stins. Numărul total al morţilor este de