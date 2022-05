Cîntecul de debut al Mariei Bieşu – „Floare dalbă de livadă” (1958)

22:00

Deniile se savarsesc incepand cu seara Floriilor, pana in Vinerea Mare, cand se canta Prohodul Domnului. Cuvantul „denie” vine de la slavonescul „vdenie” si inseamna priveghere sau slujba nocturna. In Transilvania, intalnim cuvantul „straste” pentru denii. Acest termen are semnificatia de „patima”. Expresia „a merge in strasti” insemna „a merge la denii”. Deniile se savarsesc numai in […] detalii...