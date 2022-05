Primarul general a adus felicitări echipei Zdob și Zdub: Avem oameni talentați, despre asta spun mereu

11:20

Deputații PAS susțin Guvernul în eforturile acestuia de a ascunde prețul de cumpărare a energiei electrice de la compania ucraineană Ukrhidroenergo. Majoritatea parlamentară a respins propunerea deputaților fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor de a o chema în Parlament pe marginea acestui subiect pe premierul Natalia Gavrilița. Socialistul Vasile Bolea a atras atenția parlamentarilor PAS că [...]