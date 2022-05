Veaceslav Ioniță: „Criza gazului a lovit brusc în cetățenii moldoveni. Timp de un an prețul a crescut de 5 ori”

09:10

Emisiunea din această săptămână Povestim cu Ea este una cu totul deosebită. Invitata noastră, Marusica are doar 5 ani, este un copil soare (diagnosticată cu sindromul down) și ne-a oferit primul ei interviu. Ne-a povestit despre vizitele zilnice la grădiniță, dar și despre activitățile săptămânale pe care le are: fotbal, muzică și modeling. În emisiune […] Articolul Marusica, copil cu sindromul down oferă primul său interviu la Povestim cu Ea apare prima dată în ea.md.