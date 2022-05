„Iresponsabilitatea, corupția și incompetența - ucid”. Un protest se va desfășura în fața Primăriei Chișinău, după tragicul deces al copilului de doi ani

08:50

Orange Systems inspiră comunitatea IT să guste din noua rețetă de a lucra în IT și invită profesioniștii din domeniul TIC la cea de-a VI-a ediție InspiratiON session.AWS, DevOps, Cloud Computing, Digital Twins și tendințele domeniului Tech, vor fi doar câteva dintre subiectele prezentate de invitatul special al celei de-a VI-a ediţii a InspiratiON session – Mohammad Kabajah.