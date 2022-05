Zece persoane au fost ucise in urma unui atac armat petrecut ieri dupa-amiaza in statul New York. Suspectul este un tanar de 18 ani

Zece persoane au fost ucise in urma unui atac armat petrecut ieri dupa-amiaza in statul New York. Suspectul este un tanar de 18 ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md