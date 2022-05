Papa a proclamat zece personalităţi ale Bisericii Catolice în rândul sfinţilor

21:11

Finala concursului Eurovision are loc azi de la ora 22:00; Zdob și Zdub și Frații Advahov vor evolua sub numărul 19 În această seară are loc cea de-a 66-a ediţie a celui mai important concurs muzical european Eurovision Song Contest. Evenimentul este găzduit în acest an de oraşul italian Torino. Republica Moldova este reprezentată de formaţia „Zdob şi Zdub” & Fraţii Advahov, cu piesa „Trenuleţul”. Reprezentanții Republicii Moldova vor evolua sub numărul 19. Astăzi în scenă vor concura 25 de inte...