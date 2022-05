Ucraina: Rusia este înapoiată istoric și nu trebuie să-și bage nasul când vine vorba de integrarea în UE

14:30

Prezentatorul TV Dan Negru a venit cu un mesaj dur după ce România nu a acordat Republicii Moldova niciun punct la Eurovision. Potrivit lui, „moldovenii au coa*e”, pe când „showbizul românesc nu are așa curaj, fiind ticsit de pițipoance și papițoi”.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. „S-au dus la Eurovision cu o melodie care are … Articolul Dan Negru, mesaj dur după ce România nu ne-a acordat niciun punct la Eurovision: „Moldovenii au coa*e. Showbizul românesc nu are așa curaj” apare prima dată în ZUGO.