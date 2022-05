Miliardarul rus Roman Abramovici a încercat să-și vândă vila de 10 milioane de euro din Portugalia. Tranzacția a fost blocată de autorități

13:01

Rusia a lansat bombe cu fosfor asupra combinatului siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol, au anunţat duminică surse ucrainene, după victoria Ucrainei la Eurovision, informează dpa. „Iadul a venit pe pământ. La Azovstal”, a scris Petro Andriuşcenko, consilier al primarului Mariupol, pe pagina de Telegram. Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video …