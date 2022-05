Agenții ruși „cred că Putin este bolnav în faza terminală”, după o notă internă strict secretă a FSB

07:51

De ce nu e corect? Forma corectă a adverbului (cu sensul „cel puţin”) este minimum. Adjectivul corespunzător are forma de masculin singular minim: scor minim. Ar fi trebuit să spună: minimum 18 procente Am mai auzit această greşeală şi altă dată: minim un an avea nevoie de minim o sută de mii de euro 1. …