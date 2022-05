NEXTA: Cum s-a votat pentru Moldova la Eurovision 2022

06:00

Un bărbat britanic și o femeie belarusă au fost reținuți lângă hangarul Buran din Baikonur. Ambii se află acum la secția de poliție din Baikonur, a transmis agenția de presă The post NEXTA: Benjamin Rich, celebrul vlogger britanic a fost arestat chiar pe Cosmodromul Baikonur first appeared on NEXTA. The post NEXTA: Benjamin Rich, celebrul vlogger britanic a fost arestat chiar pe Cosmodromul Baikonur appeared first on NEXTA.