Video. Ucraina a câștigat Eurovision 2022! Ascultă piesa care a învins la mare distanță în finala de la Torino. Moldova pe locul 7

Numele Canțer are la baza substantivul cancer, provenit din latinescul cancer, canceris, cu sensul „rac, crab”, ca vietate de apa. In latina clasica se scria cancer, dar se citea cancher. In latina medievala a aparut citirea cu t in loc de ce, ci. Fenomenul substituirii africatei ? (ce, ci) cu africata t, provenite din acelasi …