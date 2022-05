LIVE/ Marea finală Eurovision 2022. Urmărește în direct prestația formației Zdob și Zdub și a Orchestrei Fraților Advahov

În aceste momente are loc finala Eurovision 2022. Mai jos vedeți și ordinea în care vor evolua cei 20 de semifinaliști care s-au calificat, alături de cele cinci state, în marea finală Eurovision care are loc pe scena de la PalaOlimpico din Torino. Țara noastră va evolua sub numărul 19.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Replica Media