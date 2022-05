Serviciile secrete ucrainene: Soldații ruși uciși și răniți pe Insula Șerpilor sunt aduși în Sevastopol

12:40

Când soldații ruși au început să intre din casă în casă și să împuște oamenii, Igor Pedin și-a luat în brațe câinele Zhu-Zhu, un terrier mestier în vârstă de nouă ani, și a fugit din iadul din Mariupol. A mers pe jos 225 de kilometri, încercând să fie cât mai invizibil pentru soldații ruși care treceau cu blindatele pe lângă el. "Poate că nu am fost invizibil, dar am fost norocos", povestește bărbatul de 61 de ani, care a vorbit cu reporterii The Guardian despre experiența prin care nu ar fi cre...