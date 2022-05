Ambasada României la Kiev și-a reluat activitatea

15:20

FOTOREPORTAJ: Muzeul Național de Etnografie organizează un Târg al Meșterilor Populari de Ziua Muzeelor Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală desfășoară un Târg al Meșterilor Populari, care are loc azi și mâine, 15 mai, în curtea Muzeului. Târgul are drept scop promovarea meșteșugurilor tradiționale, a meșterilor populari și a patrimoniului muzeal, fiind dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a Muzeelor, care se desfășoară, în acest an, cu genericul Forța Muzeelor...