Proiect de lege pentru susținerea echilibrului între muncă și viața de familie

14:00

Am avut o minivacanță și am fost până la Bălți. O călătorie de vreo două ore, care mi-a umplut sufletul de tristețe și obidă. O sută douăzeci de minute în care am înțeles că pe lângă faptul că suntem săraci economic, mai suntem și fără coloană vertebrală, nu suntem mândri de această țară, atitudinea majorității […]