Ministra Cantaragiu – întâlnire cu primarii localităților din raionul Orhei: O colaborare între autorități este foarte necesară pentru a ne atinge obiectivele programului național de împădurire

13:50

Secția Situații Excepționale Strășeni în parteneriat cu Direcția generală educație din subordinea Consiliului raional, sub egida Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației și Culturii, organizează în mod tradițional, în fiecare an, Școala securității pentru copii ,,Împreuna reducem riscurile”. “Activităţile organizate în cadrul Şcolii securităţii poartă un caracter instructiv-educativ şi sportiv şi sunt menite să contribuie […] Post-ul În satul Onișcani, Călărași are loc Școala securității pentru copii ,,Împreună reducem riscurile”! Raionul Strășeni participă apare prima dată în Provincial.