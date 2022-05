A murit șeicul Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite

10:20

Marea Britanie a anunţat sâmbătă că va oferi sprijin şi ajutor militar Ucrainei în valoare de 1,3 miliarde de lire sterline, comunicând acest angajament suplimentar înaintea reuniunii video de duminică a liderilor G7 cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Premierul Johnson a fost unul din cei mai puternici susţinători... The post Marea Britanie trimite Ucrainei un ajutor de 1,3 miliarde de lire sterline appeared first on Portal de știri.