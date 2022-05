Voronin: Oamenii se vor mobiliza într-un număr mare și vor ieși la protest ca să îi ceară actualei puteri să lucreze normal, ori să plece

11:30

Noi descoperiri la locurile unde au loc săpăturile arheologice la beciurile casei Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni (Casa Toadere Sabău) de pe bulevardul Grigore Vieru. Potrivit primarului general Ion Ceban, săpăturile au scos la lumină câteva trepte, dar şi beciul casei, care are 230 de ani. "Astăzi am făcut o vizită acolo. Anul acesta pentru prima dată […]