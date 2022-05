Șeful Ministerului de Externe leton a numit Marea Baltică un teritoriu al NATO

07:30

BERBECS-ar putea sa planuiesti sa gazduiesti un eveniment social in casa ta in seara asta sau poate in cateva zile. Te-ar putea face sa faci multa curatenie, rearanjare si infrumusetare in jurul casei. Un prieten s-ar putea sa iti dea o mana de ajutor. S-ar putea sa te trezesti, de asemenea, sa planuiesti un meniu incredibil. Nu munci prea mult, sau s-ar putea sa nu mai ai energie pentru famil