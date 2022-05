ATENȚIE! Înțepăturile căpușilor provoacă boli grave atât în rândul adulților cât și a copiilor

11:00

Organizatorii Eurovision Song Contest au publicat ordinea în care vor evolua țările care au ajuns în finala concursului. În acest ani țara noastră va urca pe scena Eurovision-ului sub numărul 19. Cehia: We Are Domi – Lights Off România: WRS – Llámame Portugalia: MARO – Saudade, Saudade Finlanda: The Rasmus – Jezebel Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry Franța: […] Articolul Finala Eurovision 2022: Organizatorii concursului au anunțat sub ce număr vor evolua Zdob și Zdub și Frații Advahov apare prima dată în Realitatea.md.