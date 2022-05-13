ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE
Infotag, 13 mai 2022 16:30
ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE
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ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE # Infotag
ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE
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DELEGAȚIA UE ÎI INVITĂ PE LOCUITORII ȘI OASPEŢII MOLDOVEI SĂ SĂRBĂTOREASCĂ ZIUA EUROPEI ÎN „ORĂŞELUL EUROPEAN” # Infotag
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ȘEFUL MAEIE CONSIDERĂ CĂ RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL COMISIEI EUROPENE SUNT O ETAPĂ IMPORTANTĂ A INTEGRĂRII MOLDOVEI ÎN UE # Infotag
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VICEPREMIER: PREȚUL MEDIU DE ACHIZIŢIE AL ENERGIEI ELECTRICE ÎN LUNA MAI VA FI DE 66,7 USD, DAR NU SE VA RĂSFRÂNGE ASUPRA TARIFULUI # Infotag
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CREEAZĂ-ȚI O AFACERE PROSPERĂ ȘI APELEAZĂ LA PROFESIONIȘTI PENTRU SERVICII DE CONTABILITATE # Infotag
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ÎN MOLDOVA, JUMĂTATE DINTRE DOSARELE DE CORUPȚIE AU FOST ÎNCHISE ÎN 2021 PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DIN CAUZA EXPIRĂRII TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE # Infotag
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COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU POLITICA EXTERNĂ A APROBAT CANDIDAȚII LA FUNCŢIILE DE AMBASADOR AL RM ÎN AUSTRIA, BELGIA, GRECIA ȘI SUA # Infotag
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11 mai 2022
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SCRIITORUL, JURNALISTUL ŞI ECONOMISTUL SERGHEI EVSTRATIEV ŞI-A SĂRBĂTORIT CEA DE-A 85-A ANIVERSARE # Infotag
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MAIB DĂ STARTUL NOULUI STIL DE LUCRU - AGILE WOW
10 mai 2022
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ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENTUL MOLDOVEI AR ACCEDE ACELEAŞI PARTIDE, DAR ACTUALA GUVERNARE AR PIERDE MAJORITATEA PARLAMENTARĂ – SONDAJ # Infotag
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MINISTRUL ECONOMIEI, SERGIU GAIBU, REPREZINTĂ MOLDOVA LA ADUNAREA CONSILIULUI GUVERNATORILOR BERD # Infotag
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LA EVENIMENTELE DEDICATE ZILEI VICTORIEI AU PARTICIPAT 37.000 DE PERSOANE ÎN 50 DE LOCALITĂŢI - INSPECTORATUL DE POLIȚIE # Infotag
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CHIȘINĂUL CONTEAZĂ PE SPRIJINUL ONU ÎN RETRAGEREA TRUPELOR RUSE ȘI REGLEMENTAREA PAŞNICĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN - PRIM-MINISTRU # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA PATRONA DOUĂ PROIECTE CU ROMÂNIA
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MAIB – DE 31 DE ANI BANCA OAMENILOR BUNI!
9 mai 2022
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU N-A PARTICIPAT LA EVENIMENTELE DE ZIUA VICTORIEI DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE - SERVICIUL DE PRESĂ PREZIDENŢIAL # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU N-A PARTICIPAT LA EVENIMENTELE DE ZIUA VICTORIEI DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE - SERVICIUL DE PRESĂ PREZIDENŢIAL
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PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRUL AU DEPUS FLORI LA MEMORIALUL GLORIEI MILITARE # Infotag
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SECRETARUL GENERAL ONU VA EFECTUA O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA PE 9 ŞI 10 MAI
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ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SATUL EUROPEAN” AR PUTEA FI REALIZATE PESTE 700 DE PROIECTE, ÎN VALOARE TOTALĂ DE 2,8 MILIARDE LEI # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ ÎI VA ALOCA MOLDOVEI ALTE 52 MILIOANE EURO PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI DUPĂ PANDEMIE ȘI RĂZBOIUL DIN UCRAINA # Infotag
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PENTRU A PATRA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2022, BANCA NAȚIONALĂ A MAJORAT RATA DE BAZĂ CU TREI PUNCTE – PÂNĂ LA 15,5% # Infotag
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5 mai 2022
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INSTANŢA A SUSPENDAT DECIZIA ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI PRIVIND PERMITEREA UTILIZĂRII PANGLICII SF. GHEORGHE ÎN AUTONOMIE # Infotag
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VICEPREŞEDINTE AL PLATFORMEI DA: FORȚELE PRO-RUSE POT ÎNCERCA SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA PE 9 MAI # Infotag
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16:30
PARLAMENTUL EUROPEAN A ADOPTAT O REZOLUȚIE ÎN SPRIJINUL ACORDĂRII REPUBLICII MOLDOVA A STATUTULUI DE CANDIDAT LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
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PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE, COMISIA EUROPEANĂ VA PREZENTA UN RAPORT PRIVIND PREGĂTIREA MOLDOVEI, UCRAINEI ȘI GEORGIEI PENTRU ADERAREA LA UE - PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN # Infotag
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17:00
COMISIA EUROPEANĂ VA ALOCA MOLDOVEI FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU COMBATEREA ATACURILOR CIBERNETICE ȘI A DEZINFORMĂRII # Infotag
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ÎN MOLDOVA ÎNCEP MIERCURI ZILELE FILMULUI UCRAINEAN
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CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MOLDOVEI DE LA MOLDAVSKAIA GRES A FOST PRELUNGIT CU O LUNĂ # Infotag
CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MOLDOVEI DE LA MOLDAVSKAIA GRES A FOST PRELUNGIT CU O LUNĂ
29 aprilie 2022
15:30
ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA A ANULAT ÎN AUTONOMIE INTERDICȚIA LA PURTAREA PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE # Infotag
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