ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE

Infotag, 13 mai 2022 16:30

ȘEFUL MAEIE A AVUT ÎNTÂLNIRI CU COLEGI DIN ȚĂRILE G7, DISCUTÂND AGENDA REGIONALĂ ȘI CEREREA MOLDOVEI DE ADERARE LA UE

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