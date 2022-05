Zece angajați ai Ambasadei României la Moscova, expulzați din Rusia

09:00

Ultimii soldați ucraineni care apără ce a mai rămas din Mariupolul neocupat de ruși continuă să ducă lupte dure, în ciuda faptului că sunt depășiți numeric, scrie HotNews. În plus, forțele rusești au la dispoziție tancuri și blindate, precum și susținerea aviației, a artileriei și a focului de pe mare de la navele rusești din portul Mariupol. The defenders of #Mariupol continue to attack the enemy from the positions they had previously captured on the territory of the #Azovstal plant....