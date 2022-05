UE va oferi Ucrainei un sprijin militar suplimentar de 500 de milioane de euro

16:10

Cum apărăm Moldova de propaganda rusă? A mai trecut un 9 mai sovietic. A fost parada militară de la Moscova și am auzit discursul lui Putin cu obișnuitele lui acuzații la adresa NATO, „care a vrut să ocupe teritoriile noastre și atunci a trebuit să acționăm preventiv", și la adresa Kievului, „care voia să se înzestreze cu arme nucleare" etc. – întregul repertoriu de clișee antioccidentale fabricate pentru justificarea invaziei în Ucraina. Am reținut în mod spe...