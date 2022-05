Companie ce gestionează o carieră de nisip din raionul Anenii Noi a cauzat prejudicii materiale pentru administrația publică locală

12:20

Primăria orașului Drochia implementează programul "Bugetul Inițiativelor Civice " deja al treilea an consecutive, informează PROVINCIAL. Potrivit Primăriei, an de an, rezultatele implimentării inițiativelor locale au un impact esențial în dezvoltarea localității, iar gradul de implicare civică crește. "Vrem să vă convingem că Bugetul Inițiativelor Civice este o cale alternativă de a soluționa problemele existente […]