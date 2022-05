Bătălia pentru Insula Şerpilor. Cum poate deveni această stâncă din Marea Neagră decisivă pentru viitorul întregului război din Ucraina

13:10

De-a lungul anilor, Focului Haric, care se aprinde în fiecare an, în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost utilizat în R. Moldova în scopuri politice. Nici anul acesta nu a fost o excepție. An de an, scriu înainte de sfintele sărbători de Paști, despre ipocrizia politicienilor care își dau coate să se spele de […] Articolul Politica ipocrită a Focului Haric în R. Moldova apare prima dată în ER News.