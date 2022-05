Tiraspol: Persoane necunoscute ar fi încercat să incendieze două clădiri din regiune 

09:20

Consilierul șefului administrației prezidențiale Alexei Arestovici a declarat că militarii Forțelor Armate Ucrainene s-au apropiat de frontiera Rusiei pe direcția Harkov, „iar în unele locuri – au trecut după aceasta", îl citează Ucraina 24. „Nimic nu se va schimba de la asta, are semnificație simbolică, nu militară", a precizat Arestovici. În ajun, Forțele Armate ale Ucrainei