Supraviețuitorii și rudele victimelor din clubul bucureștean Colectiv au aflat sentințele finale

Jurnaliștii ucraineni au primit premiul special Pulitzer pentru curajul de a relata despre invadarea țării lor de către Rusia. A fost un omagiu celor 12 jurnaliști uciși din acest an în timp ce informau despre războiul din Ucraina, informează AFP. Cu trei premii s-au învrednicit jurnaliștii de la The New York Times, în timp ce The Washington Post a fost recompensat cu distincția pentru serviciul public.