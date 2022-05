Un polițist de frontieră ar fi asigurat intrarea ilegală în Moldova a unor bărbați ucraineni

15:50

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 sunt cu 27,07% mai mari față de anul trecut. S-au scumpit inclusiv produsele alimentare – cu 30,17%, mărfurile nealimentare – cu 19,13% și serviciile prestate populaţiei cu 34,40%. Datele au fost publicate, pe 11 mai, de Biroul Național de Statistică. Inflația de la începutul anului Prețurile medii de consum […] The post Rata inflației în ultimul an a depășit 27%. Produsele care s-au scumpit cel mai mult appeared first on NewsMaker.