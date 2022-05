Maib semnează un pachet de finanțare de 50 de milioane de euro cu BERD pentru a-și consolida capacitatea de creditare

14:50

Primăria municipiului Chișinău informează că în contextul Zilei Internaționale a Familiei, în acest weekend (14-15 mai), troleibuzul turistic va avea o rută sugestivă „Cupluri celebre din Chișinău". Potrivit autorităților, excursia are ca scop promovarea obiectivelor turistice şi familiarizarea cetățenilor cu biografiile personalităţilor notorii, care au contribuit la imaginea orașului. Primăria susține că dezvoltarea a fost influențată […]