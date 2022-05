Benzina va costa, vineri, peste 29,13 lei

13:20

Secretarul general-adjunct al NATO Mircea Geoană a acordat un interviu lui Wolf Blitzer pentru The Situation Room, la CNN, în cadrul căreia a dezbătut discrepanța dintre ambițiile Federației Ruse în războiul din Ucraina și capabilitățile militare și politice pe care le are președintele Vladimir Putin la dispoziție. Declarațiile au fost făcute în contextul informațiilor dezvăluite de Avril […] The post VIDEO NATO: Discrepanța dintre ambițiile politice a lui Putin și realitate ar putea genera un oarecare factor de risc appeared first on NewsMaker.